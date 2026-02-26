Bilal Erdoğan, Üsküp Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Balkanlar Kardeşlik İftar programı düzenlendi.

Programın önemli de bir konuğu vardı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İFTAR PROGRAMI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bilal Erdoğan, bir otelde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, YTB'ye iftar programını düzenlediği için teşekkür etti.

Erdoğan, Üsküp'te Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından inşaatı yapılan caminin Ramazan başında ibadete açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

"BALKANLAR'A İLGİMİZ BAMBAŞKA"

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki birlikteliğin güzel meyveler verdiğini görmekten memnun olduklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Türkiye olarak Balkanlar'a olan bağımız ve ilgimiz bambaşka." dedi.

"TÜRKİYE KALBİNİ BÜTÜN GÖNÜL COĞRAFYAMIZA AÇTI"

Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye gerçekten kalbini yeniden bütün gönül coğrafyamıza açtı ve bunun da sonuçlarını, meyvelerini işte bu güzel toplanmalarla görüyoruz." ifadesini kullandı.

TERAVİH NAMAZI KILDIRDI

Üsküp’te bulunan Bilal Erdoğan, iftar yemeğinin ardından Türkiye tarafından inşa edilen Üsküp Camii'nde teravih namazı kıldırdı.

Bilal Erdoğan, namazın ardından Bakara Suresi'nin son iki ayetini okudu.