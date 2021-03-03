Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Mart Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Mart Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, 3 Mart Çarşamba günü yapılacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, gündeminde neler var?

Koronavirüs Bilim Kurulu, her hafta düzenli olarak toplanıyor. Salgının seyrini değerlendiren kurul, normalleşmeye dair verilecek kararların alınmasında tavsiye görevini yürütüyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği Bilim Kurulu toplantılarının gün ve saati merak edilmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanarak ülke genelinde izlenecek yol haritasını çiziyor.

Peki Mart ayının ilk Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

1 Mart itibariyle ülke genelinde riskli bölgelere göre alınan normalleşme kararlarının ardından Bilim Kurulu üyeleri 3 Mart Çarşam günü saat 17.00'da toplanacak.

Toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Alınan bilgiye göre, toplantının ardından Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak.

3 MART BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Aşılamada 2.dozun başlamasıyla birlikte gidişata dair verilerin de paylaşılacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE SON 24 SAAT

Son 24 saatte 135 bin 291 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 668 oldu.

7 bin 892 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1227 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.