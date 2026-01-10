Can Yaman'ın gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken detay

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta bulunan gece kulübü Klein Phönix’e emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Bebek otelde Jandarma ekipleri arama yaparken, Klein Phönix'te de emniyet arama yaptı.

Emniyetin yaptığı gece mekanlarına yönelik aramalar esnasında oyuncu Can Yaman gözaltına alındı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Yaman'ın gözaltına alınmasıyla ilgili ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti.

Ensonhaber Haber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Can Yaman hakkında bir gözaltı kararı bulunmadığı ancak baskın yapılan gece kulübünde üzerinde uyuşturucu madde çıkması sonucu gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda yapılan son operasyonlarda 9 mekana baskın yapılmış, aralarında Can Yaman ile Selen Görgüzel'in olduğu 5 ünlü isim gözaltına alınmıştı.