Cevdet Yılmaz: Refah artışı aldatıcı değil kalıcı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında katıldığı programda Türkiye gündemindeki sıcak başlıkları masaya yatırdı.

tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve program moderatörü Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, ekonomi politikalarından dış ilişkilere kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Cevdet Yılmaz’ın öne çıkan değerlendirmeleri:

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİMİZ İŞLİYOR

Geçen yılın mayıs ayında 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla 35,4’e düştü. Yani 40 puanın üzerinde iyileşme var. 12 aydır üst üste bu yıllık oran düşüyor. En son 1,5 gibi bir rakam çıktı. Bu OVP programımızın bir başarısı. Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla da 20’li rakamları konuşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 10’lu rakamlar ve bir sonraki yıl ise tek haneye düşmeyi hedefliyoruz. Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı. Hangi göstergeye bakarsanız bakın Türkiye ekonomisi istikrarını artırıyor, sağlıklı bir büyüme yapısı geliştiriyor ve her geçen yıl bu hedeflerine daha fazla yaklaşıyor.

YENİ SOSYAL KONUTLAR, KİRALARI ETKİLER Mİ

DESTEK PAKETLERİ EKONOMİYE CAN SUYU OLACAK MI

FERDİ ZEYREK'İN VEFATI

"İSRAİL'İN YAPTIĞI KORSANLIK"

İsrail işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi. Bu tamamen hukuk dışı bir müdahale. Netanyahu hükümeti her türlü insanlık dışı eylemi gerçekleştiriyor. Bu manzaralar insanlığın vicdanını kanatıyor. Bir insanlık ittifakında da bahsetmemiz lazım. Orada insanlık ve insanlık değerleri katlediliyor. İsrail’in bir an önce bu insanlık dışı muamelelerden vazgeçmesini ve bölgede bir an önce iki devletli bir çözüm ve anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum.