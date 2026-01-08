Çin vatandaşlarına vize muafiyeti: 1 milyon turistin gelmesi bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vizesiz giriş kararı Çinli turist talebini katladı...

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerde vize muafiyeti sağlandı.

İSTANBUL'A UÇUŞ ARAMALARI 6,3 KAT YÜKSELDİ

Kararın duyurulmasının ardından Çin şehirlerinden İstanbul’a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldiği, Antalya’ya uçuş aramaları 1,3 kat, İzmir’e yönelik aramalar ise iki katına çıktığı görüldü.

TEK SEYAHATTE KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 - 5 BİN DOLAR ARASINDA HARCAMA

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500-5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtilirken, bu grubun deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültürel, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği vurgulanıyor.

HEDEF 1 MİLYON ÇİNLİ

Bugün 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.

HANGİ ÜLKELERİN TURİSTLERİ DAHA ÇOK HARCIYOR

2023'te yaklaşık 183 milyar euroya ulaşan toplam harcama ile Çinli turistler, en çok harcama yapan turistlerin başında geliyor.

Çinlilerin hemen arkasında ise 114 milyar euro ile Amerikalılar yer aldı.

Almanlar toplam 104 milyar euro ile en çok harcama yapan üçüncü, İngilizler ise 102 milyar euro ile dördüncü ülke olarak listeye yerleşti.

Kanada, İtalya, Hindistan, Rusya ve Kore 2023 yılında turizm için en çok harcama yapan ülkeler listesini tamamlayan diğer ülkeler oldu.

İtalya listede 10. sıradan yedinci sıraya yükseldi.