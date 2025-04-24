Çin'den Kocaeli'ne getirilen binlerce araç havadan görüntülendi

İHA

Otomobil devleri Türkiye'de fabrika açmak için sıraya girdi...

7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi.

YATIRIM İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Bu kararın ardından harekete geçen Çinli üreticiler, ülkemizde yatırım yapmak için adeta sıraya girdi.

İlk olarak BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma çalışmaları sürerken, Chery ile Samsun'da fabrika için mutabakata varıldı.

7 BİN ARAÇ GELDİ

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkmıştı.

7 bin araç kapasiteli taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Safiport Derince Limanı'na ulaşmıştı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Limana indirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya çıkan ilginç manzara dikkat çekerken, bu araçların Türkiye ve yurt dışı için kullanılacağı bildirildi.

BYD'DEN DEV YATIRIM

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

BYD, YENİLİKÇİ MODELLERİNİ TÜRKİYE PAZARIYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

BYD, Türkiye'de sunduğu yeniliklere devam ederken, yeni araç sevkiyatlarıyla da pazardaki varlığını güçlendiriyor.

Türk tüketicilerin şirketin modellerine gösterdiği ilgi markanın pazardaki konumunu güçlendirirken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye Binek Otomobil Pazarında en çok büyüyen marka BYD oldu.

Yenilikçi modellerini Türkiye pazarıyla buluşturmaya devam eden şirket, martta TANG modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile 7'ye ulaştı.

Şirket, nisanın ikinci yarısında DOLPHIN'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturarak ürün gamını genişletmeye devam edecek.

FOSİL YAKITLI ARAÇ ÜRETİMİNİ SONLANDIRAN İLK OTOMOBİL MARKASI

Şirket, 2022'de fosil yakıtlı araç üretimini sonlandıran ilk otomobil markası olmuştu. Dünyada 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan ilk marka olan BYD, bu başarıya hızlı bir büyüme süreciyle ulaştı.

İlk 5 milyon yeni enerji aracı üretimini 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı yalnızca 15 ayda tamamlayarak küresel üretim gücünü gözler önüne serdi.

Şirket, 2023'te şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlardan oluşan yeni enerjili otomobil satışlarında dünya lideri olurken, geçen yıl 4 milyondan fazla yeni enerjili otomobil sattı.

Markanın başarısı, daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe olan kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.