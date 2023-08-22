Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Hayat pahalılığını çözmeye gayret ediyoruz Başkent Ankara'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi yer aldı. Erdoğan, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için hedefler artık birer hayal değil" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ödül törenine katıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuşma yapan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, ''Türkiye'yi faiz kur enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik.'' diye konuştu.

"Hayat pahalılığını çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz"

Hayat pahalılığına değinerek ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın yastık altında tuttuklarını tasarruflarını harekete geçirdiklerini görüyoruz. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığını çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum.

"21 yılda altyapı hamlelerimiz müteahhitlerimizi küresel rekabette öne çıkardı"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün ülkemizden 42 firmamızın girdiği bu listedeki müteahhitlerimize ödüllerini vereceğiz. Listeye şöyle bir baktığımızda gayretlerini bildiğimiz firmalar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin son 21 yılda gerçekleştirdiği altyapı hamlesi müteahhitlerimizi küresel rekabette öne çıkardı. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi bekliyorum. Savunma Sanayii'nde nasıl bir sıçrama yaptıysak burada büyümemiz mümkündür. Kendini bu alanda ispatlayan firmamızın pek çok alanda başarılı yatırımlara imza attığını biliyoruz.

"Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların büyük bölümü siyasaldı"

Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin meşrebine bakmadığımızın şahitleri sizlersiniz. Kendi kafalarındaki saplantılarla sizleri tereddüte sürüklemek isteyenlere izin vermeyin.



Türkiye'yi faiz, kur cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla bugünlere geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların büyük bölümü iktisadi değil, siyasaldı. Kendi ülkelerinde asla uygulatmayacağı yöntemleri bizim ülkemize dayatmalarını kabul etmek asla mümkün değildir. Elbette her mücadelenin bir bedeli oluyor. Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etmeye çalıştıklarına bir kez daha şahit olduk.

"Hedefler artık birer hayal değil"