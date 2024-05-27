Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun geçiyor..

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "İki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inanıyorum" dedi.

"İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşılıyorum"

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.