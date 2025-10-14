Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel, Brüksel'de laf üretirken biz eser üretiyoruz

Mısır'da Gazze barışı için imzalar atıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Mısır'daki Gazze konulu zirve tamamlandı.

UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

ÖZEL'İN BRÜKSEL MİTİNGİNİ DEĞERLENDİRDİ

İç ve dış konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'de düzenlediği program da yer aldı.

"BÖYLE REZİLLİK OLUR MU?"

"Arkadaşlar CHP bizi şaşırtmıyor" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu?" dedi.

"BÜYÜK BİR SKANDALA İMZA ATTI"

CHP lideri Özel'in açıklamalarını 'skandal' olarak nitelendiren Erdoğan, "Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz 'zırzop' dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi. Madem Brüksel'e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi; yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı." ifadelerini kullandı.

"ONLAR BRÜKSEL'DE LAF ÜRETİRKEN BİZ ESER ÜRETİYORUZ"

Sözlerinin devamında eser üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan "Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz. İşte o sıra ben Rize'deydim, öbür tarafta Trabzon'da açılışlar gerçekleştiriyordum. Bu hafta sonu 4 gün oraları dolaştık. Rize'mizin derelerini dolaştım, bütün o mekanları gözden geçirdik ve bakan arkadaşlarımla, oraların tadını aldık. Ülkemizi sürekli dolaşarak inşallah halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"MAKAMLAR MİLLETE HİZMET İÇİN VARDIR; RANT, YOLSUZLUK, İSRAF İÇİN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasıyla yetki tartışmaları fazlasıyla gündemde. Milletin paralarının heba edilmesini önlemek amacıyla bir düzenleme yapılacağı hazırlığı konuşuluyor. Hangi aşamada, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: