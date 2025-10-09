Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum

7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıların sürdüğü Gazze'de ateşkes, Türkiye'nin de arabuluculuğuyla sağlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını dün gece saatlerinde duyurdu.

Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ateşkesin sağlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Katar ve Mısır'a da teşekkür etti.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

"KARDEŞ ÜLKE KATAR VE MISIR'A DA HASSATEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.

"ANLAŞMANIN HARFİYEN UYGULANMASININ YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAK VE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.



Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİ EN KALBÎ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM"

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

"RABB'İM ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARINI ŞAD, MEKANLARINI CENNET EYLESİN"