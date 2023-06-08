Cumhuriyet, komutanlara hac kontenjanı ayrılmasına tepki gösterdi

Fonlandıkları partilerde seçim sonrası çıkan krizleri görmezden gelip, istifa etmemekte direten Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkan gazeteler, alışageldikleri 'laiklik elden gidiyor' temalı içerikler üretmeye devam ediyor.
90'lı yıllarda namaz kılan öğrencileri çarşaf çarşaf manşetlere taşıyan, yaşadıkları ülkenin yüzde 99'unun Müslümanlardan oluştuğunu akıllarına bile getirmeyen medya kuruluşları, son dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nı (MSB) hedef alıyor.
Cumhuriyet gazetesi, bu kez TSK komutanlarını manşete taşıdı.
MSB'ye hac kontenjanı rahatsız etti
Milli Savunma Bakanlığı'na Diyanet tarafından ayrılan hac kontenjanından rahatsız olan gazete, 'Hacı paşa dönemi' başlığı attı.
Haberde, MSB tarafından 28 Mayıs'ta komutanlara kontenjan hakkında bilgi verildiği belirtiliyor.
Bu kapsamda bakanlığın kontenjandan yararlanmak isteyenlerin isim yazdırmasını istediği belirtilen haberde, emekli komutanların bu uygulamaya karşı çıktığı bilgisine yer veriliyor.