Denizli'de 'Selamlarımı da ilet' diyen satıcının selamını alan Ticaret Bakanlığı 279 bin liralık ceza uyguladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Mustafa Ç., elektrikli otomobilini bir ilan sitesinde 2 milyon 420 bin 625 TL’den satışa sundu. Ancak aracı almak isteyen kişilerle yaptığı görüşmelerde fiyatı 2 milyon 700 bin TL olarak belirtti.

YAZDIĞI FİYATA SATMADI

Bir alıcı, satıcıya mesaj göndererek ilandaki fiyatın geçerli olup olmadığını sordu. Mustafa Ç., mesajında “İlan fiyatı geçerli değil, araç 2 milyon 700 bin TL” yanıtını verdi.

SELAMININ İLETİLMESİNİ İSTEDİ

Alıcının bu konuşmayı CİMER’e şikayet etmesinin ardından satıcı iddiaları tiye alarak, “Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK BASIN DANIŞMANI KAPLAN: VE ALEYKÜMSELAM

Şikayet üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemede aracın ilan fiyatının üzerinde pazarlanarak tüketicinin yanıltıldığını tespit etti. Bu kapsamda Mustafa Ç.’ye 279 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, alıcı ile satıcı arasındaki mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ve Aleykümselam. Söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 1274496634 numaralı ilanda 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” dedi.

Kaplan, ilan sitelerinde haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik her türlü uygulamanın denetlendiğini vurgulayarak, “Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa için gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.