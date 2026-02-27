Deprem konutları için çarpıcı demir hesabı

Türk halkı 6 Şubat'ta, yüzyılın deprem felaketinde verdiği kayıpları andı.

O acı günde bir yanda da yaraları kısa zamanda sarmanın vermiş olduğu gurur yaşandı.

Bu kapsamda deprem anından hemen sonra başlayan yaraları sarma ve şehirleri ayağa kaldırma hareketi, 455 bin konutun inşa edilip hak sahiplerine teslim edilmesiyle sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takibi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde başlayan bu yeniden inşa seferberliği, 11 ilin sosyal ve kamusal alanlarında devam ediyor.

Bu süreçte 11 ilde sadece apartman binaları değil köy evleri, camiler, okullar, kamu binaları, hastaneler, çarşılar, müzeler, spor kompleksleri ve daha birçok yapı inşa edildi.

DEPREM KONUTLARI İÇİN ÇARPICI DEMİR HESABI

Bu tarihi inşa seferberliğinin büyüklüğünü anlatmak için küçük bir demir hesabı yapıldı.

Buna göre inşaat sektöründe Türkiye ortalamasında 100 metrekarelik bir inşaat için 3-4 ton demir kullanılıyor.

455 BİN KONUT İÇİN 1,5 MİLYON TON DEMİR

Bu ortalama baz alındığında, 455 bin konut için 1 milyon 592 bin 500 ton demir gerekiyor.

Yine bu hesaba göre 1 ton demirden 7 bin 850 metre çelik donatı üretilirken bu iki veriye göre 455 bin konut için 12,5 milyar metre çelik donatı kullanılması anlamına geliyor.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 312 KEZ SARACAK UZUNLUKTA

Bu uzunluk ise çarpıcı bir kıyas imkanı sunuyor.

Şöyle ki; 12,5 milyar metre, dünyanın çevre uzunluğuna (40.075 km) bölündüğünde, 312 sonucu çıkıyor.

Bu da kaba bir hesap yapıldığında, 3 yıllık süreçte inşa edilen 455 bin deprem konutunda kullanılan toplam çelik donatı uzunluğunun, dünyayı 312 kez saracak uzunluğa ulaştığı sonucuna varılıyor.