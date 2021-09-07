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- Deprem mi oldu? 7 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..
Deprem mi oldu? 7 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 14:40
Geçtiğimiz günlerde Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Bugün ise Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir deprem meydana gelirken, bölge halkı depremin şiddetini araştırmaya başladı.
Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı.
Depremin korkusu ve şokunu atlatan vatandaşlar, en doğruyu bilgiye ulaşmak istiyor.
Depremin şiddeti ise Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AFAD tarafından duyuruldu.
Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 7 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.
Peki, Antalya depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...
ANTALYA DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD, Antalya Kumluca açıklarında saat 14.14'te, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin, yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ