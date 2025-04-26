DMM, İBB soruşturması kapsamındaki gözaltıiddialarını reddetti

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltılar hakkında kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK ASILSIZ İDDİALAR"

Açıklamada, bugün yapılan gözaltı işlemlerinin, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olduğu vurgulanarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bazı asılsız iddialarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticiliği, suç örgütüne üyelik, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 6 FİFARİ ARANIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Mart'ta 101 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendiği, sonrasında ise yapılan çalışmalar sonucu 53 şüphelinin daha tespit edildiği bilgisi verildi. 26 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen yeni operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algılara karşı vatandaşlara uyarıda bulunularak, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.