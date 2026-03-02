DMM, Amerikan üssüne saldırı iddialarını yalanladı

İsrail, ABD'nin desteğiyle İran'ın 131 yerleşim birimine saldırı düzenledi. İran'ın yönetici kadrosu ile birlikte şu ana kadar 555 kişi hayatını kaybetti.

Sınır komşumuzda sıcak savaş sürerken, olayların Türkiye'yi etkilememesi için de gerekli önlemler alınıyor.

Bu aşamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan ABD'nin Türkiye'deki üssünün bombalandığı haberlerine bir açıklama yaparak açıklık getirdi.

"TÜRKİYE’DE HERHANGİ BİR ÜLKEYE AİT ASKERİ ÜS BULUNMAMAKTADIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' yönündeki iddialar gerçek değildir." diyerek şu açıklamayı gerçekleştirdi:

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

"TÜRKİYE’NİN SAVUNMA VE GÜVENLİK YAPISI TÜM UNSURLARIYLA GÖREV BAŞINDA"

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup, süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.