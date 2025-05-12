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Efkan Ala: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz

Efkan Ala: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK'nın kendini feshettiği duyurması üzerine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır" ifadelerine yer verdi.