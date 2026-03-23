Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de sergilenen cezaevi maketine Nutuk konuldu

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İmamoğlu, geçtiğimiz hafta ilk kez hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu'nun yargılaması sürerken, Silivri'de ise ilginç anlar yaşanıyor.

HÜCRESİNİN MAKETİ YAPILDI

Silivri’de görülen duruşması sırasında CHP tarafından kurulan Silivri Dayanışma Merkezi’nde, Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki hücresinin birebir örneği sergilenmeye başlandı.

HÜCRE ÖRNEĞİ ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Başlayan duruşmalarla birlikte sergilenen maket, ziyaretçilerin girişine de açıldı.

Sergilenen alanda, İmamoğlu’nun kaldığı hücreye benzer şekilde düzenlenen yaşam alanı yer alıyor.

NUTUK KONULDU

Sergilenen hücre maketine, Nutuk'un da konulduğu görüldü.

CHP tarafından paylaşılan videoda, Nutuk'un hücre maketi içerisinde yatak ve masaya konularak tek tek gezdirildiği ve kayda alındığı fark edildi.

"NUTUK OKUYORUM" DEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun YouTube hesabı üzerinden cezaevindeki günlerine dair bir video paylaşılmıştı.

İmamoğlu, paylaşılan videoda Nutuk'u okuduğunu hatta üçüncü kez bitirdiğini söylemiş ve eklemişti;

Nutuk'u üçüncü kez bitiriyorum. Bu kez bolca not alıyorum. Bir roman bittiğinde üzülüyorum. Okumaya başlama heyecanı, sürükleyiciliği ve bitince duyulan hüzün güzel bir tat bırakıyor. Lütfen okuyun; kitap hayattır. Kalem, kâğıt, silgi yok.



Tükenmez kalemle yazmak zor. Bazen bir mektubu üç kez yazmak gerekiyor. Sürekli not alıyorum. Binlerce mektuba cevap yazmaya gayret ettim. Sadece bugün 30 sayfa yazmışım. Süzülmüş hâli 13 sayfa. Yazmak, bilgiyi aktarmanın en verimli yolu.