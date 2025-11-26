Hüseyin Yayman: İmralı konusunda açıklama yapmıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, terör belasını tarihe gömüyor.

TBMM'de yaklaşık 1 yıl önce bir tokalaşma ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK'nın silah bırakması, kendini feshetmesi, Türkiye'den ve Irak'taki Zap bölgesinden çekilmesi gibi tarihi dönemeçler geride kaldı.

24 Kasım'da ise TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu şimdiye kadar devlet eliyle atılmış en ileri adımı gerçekleştirdi.

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

1 aya yakın bir süre kamuoyunu meşgul eden ve büyük tartışmalara neden olan, komisyon heyetinin İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ı ziyareti tüm itirazlara rağmen hayata geçirildi.

MHP, AK Parti ve DEM Parti dışındaki partilerin üye vermediği, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet İmralı'ya gitti.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ MERAK KONUSU

Şimdi merak konusu olan görüşmenin içeriği...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay milletvekili Hüseyin Yayman ilk kez konu hakkında konuştu.

"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ"

AK Parti grubunda AK Parti milletvekillerini bilgilendiren Yayman, İmralı ziyaretine ilişkin olarak, "Ayaküstü açıklama yapmıyoruz. Bu konuyla ilgili açıklama yapmıyoruz. Raporun detaylarını görüşeceğiz" dedi.