İçişlerine Bakanlığı'na siber saldırı iddiasına DMM'den yalanlama geldi

Sosyal medya platformlarında bazı hesapların 'İçişleri Bakanlığı'na siber saldırı düzenlendi' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, gündeme getirilen iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

"PANİK OLUŞTUMA AMACIYLA YAPILMIŞ BİR MANİPÜLASYON"

Açıklamada, söz konusu içeriklerde yer alan, kamu kurumlarına ait veri sızıntılarının yaşandığına ve bu verilere dair bağlantıların yayımlandığına ilişkin iddiaların incelendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

İçişleri Bakanlığımıza bağlı ilgili siber güvenlik birimleri tarafından, bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bahse konu iddialar, kamuoyunda siber güvenlikle ilgili korku ve panik oluşturma amacıyla yapılmış bir manipülasyondan ibarettir. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri mesnetsiz içeriklere itibar etmemeleri ve resmi kurumlarca yapılacak açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur.