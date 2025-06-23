İsrail'den İran'a yeni saldırı: Kirmanşah'taki askeri tesisler bombalanıyor

İsrail- İran savaşı 11. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

İsrail, bu kapsamda Kirmanşah'taki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in İran'a saldırıları gece boyunca da devam etti.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI

Tahran'ın yanı sıra doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

İran, İsrail'e yönelik yoğun misilleme saldırısını başlattı.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.

İran'ın balistik füzelerine hava savunma sistemi karşı koymaya çalıştı.

İRAN'DA MOSSAD'LA BAĞLANTILI BİR KİŞİ İDAM EDİLDİ

Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'la iş birliği yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi daha idam etti.

İnfaz edilen kişinin adı Muhammedemin Sayeşte olarak açıklandı.

Tesnim haber ajansı, Sayeşte'nin 2023'ün sonlarında tutuklandığını ve Mossad'ın siber ekibiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.