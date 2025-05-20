İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

AA

İsrail ordusu, durmuyor.

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, masumları öldürüyor.

İsrail bugün yine saldırılarına devam etti.

Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği bombardımanda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere, en az 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü kanlı katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL BARINMA MERKEZLERİNİ HEDEF ALIYOR

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye saldırılarını şiddetlendirdiği vurgulanan açıklamada, bu saldırılarda İsrail ordusunun aşevlerini, sivillerin evlerini, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini ve hastaneleri doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım suçu işlediğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırılarda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de "sivil halka karşı öldürme ve aç bırakma silahını" kullandığı belirtilen açıklamada, uluslararası hukukun ve sözleşmelerin açık ve sistematik şekilde ihlal edildiğine dikkati çekildi.