İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı TBMM kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında İsrail'in hukuk tanımazlığının yüzünü bir kez daha Suriye'de gösterdiğine dikkati çekildi.

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımın, Lübnan ve İran'a yapılan saldırıların ardından Suriye'nin başkenti Şam'ın da hedef alınmasının İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekun tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası toplumun müşterek taahhüdü olan Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte, diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir. İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar, Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail'in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir.

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kararda bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece hem bölgede hem de dünyada barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceğinin aşikar olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: