İzmir'de su dolu çukur skandalında sorumlu şirkete para cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir yine sağanak yağmurda sele teslim olarak gündeme geldi.

Bu kez büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle önceki gün Alsancak semtinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

1 KİŞİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Su birikintisinde yürümek zorunda kalan bir vatandaş, güvenlik önlemi alınmayan çukura düştü.

Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği talihsiz anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekti.

SORUMLU FİRMAYA PARA CEZASI

Vatandaşın düştüğü çukurun, Alsancak'ta dönüşüm projesi yürüten elektrik dağıtım şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bölgenin yoğun yaya ve araç trafiğine sahip olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması, çevre düzeninin sağlanması ve onarımların hızla yapılması konusunda şirketi daha önce uyaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili elektrik şirketine 100 bin TL idari para cezası uyguladı.

Büyükşehir'in elektrik şirketine gönderdiği yazı şu şekilde: