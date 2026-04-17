Kahramanmaraş'taki saldırganın babasının dolandırıcılıktan yargılandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli de olay sırasında yaşamını yitirdi.

Saldırganın babasına dair ise kritik bir detay ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIKTAN YARGILANDI

İsa Aras Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli'nin, 1996 yılında uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

DAVA AÇILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1996 yılında A.B. tarafından kurulan şirket üzerinden 100 Alman ve 300 Türk iş adamının yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldığı suçlaması ile uluslararası dolandırıcılık davası açıldı.

YARGILANAN 9 KİŞİNİN ARASINDA

Davada o dönem emniyet amiri olan Uğur Mersinli'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi yargılandı.

MESLEĞE GERİ DÖNMÜŞ

Yargılama devam ederken Mersinli'nin açığa alındığı, yargılamanın sonunda suçsuz bulunduğu ve mesleğe geri döndüğü öğrenildi.

POLİS MEMURU BABASI TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin polis memuru babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı.

Baba Mersinli tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

DERS SIRASINDA KAYDEDİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLMUŞTU

Öte yandan saldırganın bir ders sırasında kaydedilen görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Şahsın videoda garip tavırlarda bulunduğu görülürken video, kısa sürede sosyal medyada yayılarak tartışma yaratmıştı.