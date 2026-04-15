Kahramanmaraş'ta saldırı sırasında öğrenciler camlardan kaçmaya çalıştı

Şanlıurfa'da dün bir okula silahlı saldırı düzenledi.

Bu olayın üzerinden saatler geçtikten sonra Kahramanmaraş'ta bir silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silah sesleri duyuldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özel Harekat ekiplerinin de olay yerine sevk edildiği bilgisi geldi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okula yönelik silahlı saldırıda 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ünlüer, ayrıca saldırganın 5 silah ve 7 şarjör ile olay yerine geldiğini söyledi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Saldırıyı düzenleyen kişinin aynı okulda eğitim gören bir 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN KAÇIŞTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sırasında okul bahçesinde büyük bir panik yaşandığı ve öğrencilerin kaçıştığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde öğrencilerin camlardan inerek okuldan kaçmaya çalıştıkları görülüyor.