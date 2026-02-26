Kar tatili ilan edilen iller

Erzurum’da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyurulara göre:

Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi.

Horasan ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.

Söz konusu ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de izinli olacağı açıklandı.

Öte yandan Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının aralıklarla süreceğini ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiğini bildirdi.

Bu kapsamda kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı açıklandı.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, kar yağışına bağlı olumsuzluklara karşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda:

Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitimde

26 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hamile ve engelli kamu personeli ile kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personel de idari izin kapsamına alındı.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm resmi ve özel okullar ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime ara verildi.

Kaymakamlık açıklamasında, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir alındığı belirtildi. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelin izinli sayılacağı bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan genelinde de kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel örgün-yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında ve kamuya bağlı kreşlerde eğitime ara verildi.

Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın çalışanlar idari izinli olacak.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde de yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle her seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

BAYBURT

Bayburt’ta da yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim-öğretim durduruldu.

Valilik açıklamasında, hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu personeli ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın çalışanların 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava koşullarının seyrine göre yeni değerlendirmelerin yapılabileceği belirtildi.

MALATYA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Doğanşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor.

Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verildi.