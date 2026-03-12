Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırı ve Nahçıvan'a gitti

ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve İran'ın da misillemelerle cevap verdiği saldırılar sürüyor.

Orta Doğu'da başlayan saldırılar sonrası Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti Nahçıvan'a, İran'a ait olduğu iddia edilen bir füze düşmüştü.

Söz konusu olaylar sonrası kritik bir gelişme daha yaşandı.

KARA KUAVVETLERİ KOMUTANI İRAN SINIRINDA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 11 Mart'ta Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda bazı denetimlerde bulundu.

NAHÇIVAN'A DA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan açıklamaya göre; Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan’a geçerek Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Burada askeri törenle karşılanan Orgeneral Metin Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti.