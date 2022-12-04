Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
324.772
0.93%
BTXN Coin
5.37
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı

    CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adıyla düzenlediği organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadığı anlar, kameraya yansıdı.
    • 04.12.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 20:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, 2023 seçimlerinin havasına girerken partilerin de seçim çalışmaları devam ediyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

    Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye sokarken CHP, dün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun elinin sıkmadı

    Düzenlenen organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, el sıkışmadı.

    Kürsüden inen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu'nun elinin sıkmadığı anlar kameralara yansıdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı

    Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nun elini sıkmamıştı

    Ayrıca vizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim partililerin gözlerinin önünde sürmüş ve program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamıştı.

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı -Haberi için tıklayınız-

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı #4

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı #5


    Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı
    Dünya Kupası

    Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı

    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi
    Futbol

    Trabzonspor ile Hull City yenişemedi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir