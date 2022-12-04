CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adıyla düzenlediği organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadığı anlar, kameraya yansıdı.

Türkiye, 2023 seçimlerinin havasına girerken partilerin de seçim çalışmaları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye sokarken CHP, dün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun elinin sıkmadı

Düzenlenen organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, el sıkışmadı.

Kürsüden inen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu'nun elinin sıkmadığı anlar kameralara yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun elinin sıkmadı



Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nun elini sıkmamıştı

Ayrıca vizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim partililerin gözlerinin önünde sürmüş ve program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamıştı.

Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı -Haberi için tıklayınız-



