Kocaeli'de yangında hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı

- Kocaeli'nin Dilovası'nda, parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
- Yangında ayrıca 7 kişi yaralanırken, ölenlerin kimlikleri DNA örnekleri ile tespit edildi.
Kocaeli Dilovası'nda Mimar Sinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde parfüm dolum tesisinde başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
2'Sİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yangında 7 kişi yaralanırken hayatını kaybeden Esma Dikan(65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu'nun (16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı.
YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Saatler süren otopsi çalışmalarının ardından yangında ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp'ta bekleyen yakınları tarafından gece saatlerinde defnedilmek üzere teslim alındı.
Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin yakınlarından DNA örneği alınarak tespit edildiği öğrenildi.
OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TEKRAR KOCAELİ'YE GÖNDERİLDİ
