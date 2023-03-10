KORKUTAN UYARI! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: "İki fay birden kırılırsa 7.6'yı bulabilir" Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depremi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Görür, Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var diyerek tahminlerini dile getirdi..

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında bulunan Naci Görür yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Beklenen İstanbul depremi hakkında yaptığı yorumlar ile gündeme gelen Naci Görür yeni açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündenli depremlerin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Son dönemde en çok konuşulanlar arasında ise beklenen İstanbul depremi yer alıyor. Uzman isimler İstanbul depremi hakkındaki tahminlerini paylaşıyorlar. Prof Dr. Naci Görür yaptığı son İstanbul depremi tahmini ile gündeme geldi.

Marmara'da 2 tane fay kolu var

İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Naci Görür yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir." ifadelerini kullanan Görür, "Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir. Marmara'nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara'da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sadece deprem vurmayacak

İklim Değişikliği konusunda da bazı uyarılarda bulunan Naci Görür, "Sadece deprem değil iklim değişikliği de bizi vuracak. Görüyorsunuz yağış düşüyor, fırtınalar çıkıyor, sel baskınları, kaya düşmeleri, heyelanlar oluyor. Dünya ısınıyor, deniz seviyesi yükseliyor. Dünya deniz seviyesinin ısınması bizim kıyılarımızı da deniz basacak demektir. Bunlar bugün yarın olmaz ama bir devlet uzun süreli de olsa bunları düşünüp önlem alması gerekir. Dolayısıyla bir afet bakanlığını Türkiye hak ediyor, doğru olan bu" ifadelerine yer verdi.