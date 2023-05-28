Kütahya'da 18 yaşındaki Sude, ilk oyunu doğum gününde kullandı

AA

Kütahya'da yaşayan Sude Kardaş, 14 Mayıs seçimlerinde yaşı nedeniyle oy kullanamadı.

Kardaş, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 18 yaşına girdi.

Domaniç ilçesinde yaşayan Kardaş, ilk turdan bugüne geçen 14 günlük süreçte seçmen yeterliliği kazanan gençlerden biri oldu.

Türkiye'deki en genç seçmenlerden Kardaş, kayıtlı olduğu Domaniç Ortaokulu'na giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Doğum gününde sandık başına giden Sude Kardaş, şöyle dedi:

18 yaşımı doldurdum ve ilk oyumu kullanmak nasip oldu. Seçimlerimiz, ülkemiz için hayırlı olsun.