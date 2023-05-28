Antalya'da kolları olmayan engelli, oy zarfını ağzıyla sandığa attı

DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde 307 sandıkta toplam 101 bin 601 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandığa gitti.
Her iki kolunu da elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde oy kullanmaya eşi, oğlu ve kızı ile geldi.
Zarfı ağzı ile attı
Oğlunun yardımı ile oyunu kullanan Bodur, zarfı sandığa ağzı ile attı.
Bülent Bodur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri yaşamaya devam ediyorum.
Tekerli sandalye ile oyunu kullandı
Sandığa damadı Mehmet Ali Gönül ile gelen tekerlekli sandalyedeki yüzde 96 görme engelli Mustafa Çetin de oyunu kullandı.
Çetin'in 6 yıldır görme engelli olduğu belirtildi.