Düzce'de dünyaevine giren çift önce oy kullanmaya gitti Nikah masasına oturacak çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandıkta mührü bastı.

AA

Sabah 08.00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri başladı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği iki aday arasında sonuçlar 5 yıllık Cumhurbaşkanını belirleyecek.

Bu kapsamda seçmenler oylarını kullanıyor.

Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

Renkli manzaraların yaşandığı sandık başında Düzce'de dünyaevine girecek çift gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldi.

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla 100. Yıl Ortaokulu'na gelen Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.

"Bizim için ayrı bir anı oldu"

Özge Çoban, gazetecilere, "Düğünümüz seçim gününe denk geldi. Böyle nasipmiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bugüne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. İleride çocuklarımıza anlatacağımız anımız oldu." dedi.

"Vatanımıza milletimize hayırlı olsun"

İsmail Çoban da düğünlerinin seçim gününe denk gelmemesi için uğraştıklarını ancak ikinci tura kalınca da ertelemediklerini anlatarak, "Nasip böyleymiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. " diye konuştu.