Esenyurt'ta bir kişi sandığa papağanıyla gitti

İHA

Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanının belirlenmesine sayılı saatler kaldı.

14 Mayıs'ta renkli geçen seçim günü bugün de renki manzaralara ortam oluşturdu.

Oy kullanmaya farklı kıyafetlerle giden vatandaşların yanı sıra bir vatandaş dikkat çekti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi.

Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan, şu şekilde konuştu:

Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim.



Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim.