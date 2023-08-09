Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

DHA
Asrın felaketinin vurduğu illerden biri olan Malatya'da sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 12.01 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.