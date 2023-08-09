Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
DHA

Asrın felaketinin vurduğu illerden biri olan Malatya'da sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Zeminden 12.01 kilometre derinlikte olan deprem, ve ilçelerinden de hissedildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.