Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA

Asrın felaketinin vurduğu illerden biri olan Malatya'da sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 12.01 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: