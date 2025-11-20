Meclis, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM, suça sürüklenen çocuklarla ilgili harekete geçti.

Bu kapsamda da Meclis'te bir komisyon oluşturuldu.

Genel Kurul'da kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle siyasi partilerin, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

OYLAMADA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

KOMİSYON HAKKINDA

Kurulacak komisyon, 18 yaş altındaki çocukların eğitimden sağlığa tüm sorunlarının tespit edilmesi, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerileri oluşturulması, suça sürüklenmenin önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürütecek.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Komisyon, çalışmalarında akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyecek.

Çalışmalarını tamamlamasının ardından yasal düzenlemelerin altyapısını oluşturacak kapsamlı bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunacak.