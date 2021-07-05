Meteoroloji'den 'turuncu' kodlu uyarı: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede havanın nasıl olacağını merak ederken, yapılan açıklamada tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 'turuncu' kodla uyarı yaparak, yağış görülecek illeri açıkladı.

Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, Meteroloji'nin yaptığı açıklamayı araştırmaya başladı.

Yapılan açıklamaya göre; Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Yalova, Bilecek ve Düzce'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca yağışların, İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok şiddetli ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacak. Vatandaşların, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.