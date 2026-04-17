Moritanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Macron'un elini havada bıraktı

Paris'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen devlet yemeğinde liderler bir araya geldi. Moritanya Cumhurbaşkanı'nın eşinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokalaşma girişimini reddettiği anlar ise dikkat çekti.
Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani'nin onuruna Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda, devlet yemeği düzenlendi.
Yemek öncesinde liderler ve eşleri bir araya geldi.
KARŞILAMA TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİLER
Moritanya First Lady'si Mariem Mint Mohamed Fadel Ould Dah, Cumhurbaşkanı Gazvani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, tören öncesinde basın mensuplarına poz verdi.
Düzenlenen karşılama töreninde dikkat çekici bir an yaşandı.
MACRON'UN ELİNİ HAVADA BIRAKTI
Moritanya First Lady'si, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tokalaşmayı reddetti.
Mariem Dah'ın Brigitte Macron'un elini sıktığı, ardından Macron'un tokalaşma girişimine karşılık vermediği anlar kameralara yansıdı.
First Lady, tokalaşma girişimini ellerini önünde tutarak selam vererek ve tokalaşmadan ayrılarak karşıladı.