Murat Kurum Hatay'da depremden etkilenen Açıkgöz Ailesi!ni ziyaret etti

Hatay'da depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde konut ve iş yerleri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kente ziyareti kapsamında Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'ndeki evlerine yeni taşınan Açıkgöz Ailesi'ne konuk oldu.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZARAR ZİYAN ETMESİN"

Aileyle sohbet eden Bakan Kurum, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde inşallah evlatlarınızla, eşinizle, torunlarınızla hep birlikte yaşayın. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun." sözlerini kullandı.

Ev sahibi 74 yaşındaki Ali Açıkgöz ise evlerin iyi olduğunu belirterek, "Evler çok iyi, yapanların da eline, koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

"SADECE HATAY'DA 200 BİNE YAKIN KONUTUN İNŞASI VAR"

İnşa çalışmalarının seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Sadece Hatay'da 200 bine yakın konutun inşası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor. Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.