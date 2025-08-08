Murat Kurum: Adıyaman'da 36 bin yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki emlak konut projesi alanında, önemli açıklamalarda bulundu.

"Azmimizden ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz" diyen Bakan Kurum, depremzede vatandaşların, yeni yuvalarına kavuşacağını belirtti.

İnşası tamamlanarak teslim edilen ve yapımı devam eden konut projeleri hakkında son duruma ilişkin bilgi veren Kurum, "300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ADIYAMAN'DA 36 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ TESLİM ETTİK"

Kurum, projelerin hız kesmeden, kararlılıkla ve özveriyle sürdüğünü vurgulayarak şu sözleri kullandı:

Adıyaman'ımızda 36 bin konut ve iş yerini bugüne kadar teslim ettik ve bu yıl sonu söz verdiğimiz 43 bin bağımsız bölümde de sına geldik. Yıl sonuna kalmadan eylül ayı içerisinde Adıyaman’da hak sahibi bütün vatandaşlarımızın konut ve iş yerlerini teslim etmiş olacağız.

"YERİNDE HİZMETİN EN DOĞRU ÖRNEĞİNİ 11 İLİMİZDE GÖSTERİYORUZ"

Depremin olduğu ilk günden bu yana, afet bölgesinden bir an bile ayrılmıyor, yerinde hizmetin en doğru örneğini 11 ilimizde gösteriyoruz.



Kent meydanı ve cami çevresi projemizin ilk etabını hızlıca tamamladık. Kalan etabını da yıl sonu, tamamlamış olacağız. Şehrimizin her yerine dokunuyoruz.

"300 BİNİNCİ KONUTU EYLÜLDE TESLİM EDECEĞİZ"

11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Azmimizden kararlılığımızdan ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için büyük çapa harcıyoruz. 300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz.

"DEPREM BÖLGESİNİN HER METRESİNDE DEVLET ÇALIŞMIŞTIR"

Deprem bölgesine gelmeyen buraya çivi çakmayanlar bu duyguyu asla anlayamazlar. Farklı eleştiriler ve yorumlar yapılabilir. Deprem bölgesinin her metresinde devlet çalışmıştır. Başarısız olmamızı isteyen herkes kaybetmiştir. Bu mutluluğa ortak olamayanlara diyoruz ki ya kabulleneceksiniz ya kabulleneceksiniz.

"EN SON KONUT TESLİM EDİLENE KADAR BURADAN AYRILMAYACAĞIZ"