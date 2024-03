ensonhaber.com

Türkiye, deprem bölgesinde olan bir ülke...

Depremlere hazırlıklı olmak olası can kayıplarını önlerken, depremi önemsememenin ise faturası ağır olabilir.

Bu konuda sık sık konuşan ve İstanbul'da beklenilen depreme dikkati çeken Prof. Dr. Naci Görür, CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul'un risk altında olan bölgelerini de açıklayan Naci Görür'ün açıklaması ise şu şekilde;

"İstanbul'da doğru şeyler yapıldı ama yeterli değil"

"Zaman işini bilmiyoruz ama..."

Şimdi kentsel dönüşüm denilince, deprem odaklı kentsel dönüşümden bahsetmek lazım. Bir kenti depreme hazırlamak demek sadece yapı stokuyla olmaz. İstanbul'u depreme hazırlamak için önce yönetimi, halkı, alt yapıyı, yapı stokunu, ekosistem, çevreyi ve ekonomiyi deprem dirençli yapacaksın.



Bu zaman işini bilmiyoruz. Bu konuda yapılan yayınlar var. Son revize yayına göre de bilim dünyasının kabul ettiği yöntemleri uygulayarak ciddi bir dergide yayınlayarak diyorlar ki; Marmara Bölgesi'nde her an olmak kaydıyla, 1999'dan itibaren her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde, olma olasılığı yüzde 47. Bu çok yüksek bir şey. 30 yıl içinde dediklerine göre, biz 24. yıl içerisindeyiz, dolayısıyla zararın neresinden dönülürse kardır. Bir insanımız bile hayatını kaybetmesi bizim için önemlidir.