Narin Güran cinayetinde Mahkeme Başkanı tahliye şerhi koydu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Aralık'ta görülen davanın 2. duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CEZALAR OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI

Tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce incelendi.

26 Mayıs'ta verilen kararda mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları oy çokluğuyla onandı.

Öte yandan, Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu.

Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.

Ayrıca PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARINA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerine yapılan itirazlar incelendi.

Daire, önceki tutukluluk kararında düzeltilmesi gereken bir husus bulunmadığını belirtti.

Sanık avukatlarının itirazları ayrı ayrı reddedildi.

Dairenin kararında değişiklik yapılmasına gerek görülmedi.

Kararlar oy çokluğuyla alındı ve itirazların değerlendirilmesi için dosya, 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

MAHKEME BAŞKANI YİNE ŞERH KOYDU

Mahkeme Başkanı, sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen tutukluluk kararına muhalefet şerhinde istinaf aşamasında sunduğu gerekçelerini sıraladı.

Ayrıca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından temyiz aşamasında sunulan Hindistan merkezli adli bilişim firması BFI'nın raporunda olayın gerçekleştiği Arif'in ev ve ahır bölgesinde insan hareketliliği olmadığının tespit edildiğine dikkat çekti.

Bu raporun Ulusal Kriminal Büro ve Prof. Labudde'nin hazırladığı raporlarla birlikte değerlendirildiğinde kesin kanaate varmaya yeterli nitelikte olmadığı, aksine mevcut şüpheyi daha da zayıflattığı görüşünü dile getirdi.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda Mahkeme Başkanı, sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran bakımından tutukluluğun devamının ölçüsüz ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Mevcut delil durumu itibariyle bu aşamadan sonra tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin Yargıtay incelemesi için geçecek süre de nazara alınarak telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olma ihtimalinin bulunduğu gözetilmek suretiyle haklarında CMK m.109/3-a-j uyarınca yurt dışına çıkamamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak derhal tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmamaktayım" ifadelerini kullandı.