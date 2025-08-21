Narin'in mezarında Kürtçe ağıt: Canımızı aldılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu.

Ailesi aynı gün Narin'in kaybolduğuna ilişkin güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde ve bir çuval içinde bulundu.

CEZALAR ONANDI

Olayın ardından mahkeme anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NARİN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Narin'in ölümünün üzerinden 1 yıl geçmesi nedeni ile mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

Torununun mezarına gelen ve güçlükle ayakta duran babaannesi Leyla Güran, Kürtçe ağıt yakarak sebep olanların cezasını çekmesini istedi.

"BİZ KENDİ CANIMIZI MI ÖLDÜRELİM"

Leyla Güran, ''Adalet nerede, biz nereye gidelim, Avrupa'ya mı gidelim? Bizden ne istiyorlar, katili bulun ortaya çıkartın. Yeter artık hepimiz perişan olduk. Psikolojileri bozuldu, çünkü hiçbir suçları yok.

Onların ne hakkı var bunları yapmaya, biz kendi canımızı nasıl öldürelim? Hem canımızı aldılar hem evimizi başımıza yıktılar hem ailemizi perişan ettiler. Allah'ım ben sebep olanları sana havale ediyorum. Allah'ım sen sebep olanların yanına bırakma'' dedi.

Narin'in mezarına ziyaretçiler tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı.