Osmaniye'de rezerv alan inşaatları hızla yükseliyor

Osmaniye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biriydi.

Osmaniye'de yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ederken binalar yükselmeye başladı.

KONUT, İŞ YERİ VE CAMİİ İNŞAATLARI DEVAM EDİYOR

Hasanbeyli ilçesinde yapımına başlanan 3+1 68 konut, 70 iş yeri ve 600 kişilik camii inşaatı yükselmeye devam ediyor.

"BURADA 68 KONUTUMUZ VE 70 TİCARİ İŞ YERİMİZ OLACAK"

Allah’a şükür Osmaniye’de depremin izlerini artık siliyoruz diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hasanbeyli ilçemizin merkezindeki rezerv alandayız, çalışmalar son hızla devam ediyor. Burada da Allah’a hamdolsun depremin izleri siliniyor. Burada çok güzel konutlarımız, iş yerlerimiz yapılıyor. Burada 68 konutumuz olacak 3+1 ve 70 de ticari iş yerimiz olacak.

Bittiğinde Hasanbeylimizin çehresi değişecek, Hasanbeylimiz zaten çok güzel, çok daha güzel olacak. Burada daha önce camimiz vardı, depremde ağır hasar almıştı. 600 kişilik çok güzel bir camimizin inşaatı da devam ediyor. Hasanbeylimize, Osmaniye'mize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.