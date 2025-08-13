Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'na sert çıkış

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türk siyasi gündemine bomba gibi düştü..

CHP'deki kaoslar, istifaları da beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda CHP'lilerin 'Topuklu efe' diyerek sahiplendiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, istifa ediyor.

Çerçioğlu'nun yarın AK Parti'ye geçeceğinin öğrenilmesinin üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ne diyeceği merak ediliyordu.

İstanbul Bayrampaşa'daki mitingde konuşan Özel, Çerçioğlu'na adeta ateş püskürdü.

"TOPUKLU EFE TOPUKLARI YAĞLAMIŞ"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Topuklu efe bugün topukları yağlamış..



Tüm arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor.. Arkadaşlarımız alnım açık başım dik diyor çıkart kanıtını diyor. Bu topuklu efe ise korkakça davranıyor.



Bu topuklu efeye haksızca vermişiz unvanı. Demişler ki 'Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın.'