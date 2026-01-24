Rasim Ozan Kütahyalı: Özel, Enver Aysever olayını gündeme getirerek İmamoğlu'na gol attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Siyaset gündeminin merkezinde İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar yer alırken bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Sık sık ziyaretçileri ile görüşen İmamoğlu'nun geçtiğimiz aralık ayında "Sağcılar ahlaksızdır" sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever ile görüş alanında yaşadıklarına yönelik iddialar çok konuşuldu.

Sabah Yazarı Mahmut Övür kaleme aldığı yazıda, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine yeni gelen Aysever’e geçmiş olsun dileğinde bulunmak istediğini Aysever’in, İmamoğlu’nun uzattığı eli "Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam" diyerek geri çevirdiğini ileri sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL 'YALAN' DEDİ, ENVER AYSEVER'DEN YANIT GELDİ

Özel, Aysever’in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ve kendisiyle olan konuşmalar hakkındaki iddiaları yalanlayarak "Bir kelimesi doğru değil." dedi.

Öte yandan, Özel'in sözlerine avukatı aracılığı ile yanıt veren Aysever, Övür'ün tüm iddialarını doğruladı.

Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz'ın yaptığı açıklamada "Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam”ifadesini kullandığını, tarafıma net biçimde beyan etmiştir." ifadelerini kullandı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI YORUMLADI

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler ile sık sık gündemi belirleyen Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bölümde bu konuya değindi.

Kütahyalı, yaşananların Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki Cumhurbaşkanlığı çekişmesi ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"GÜNDEME GETİRMESİ NORMAL DEĞİL"

Özgür Özel'in bunu gündeme getirmesi normal değil. Yok, 'ben hırsızın elini sıkmam, doğru değil, yalan bu' dedin; öbür gün bu olayın gerçek olduğunu ifade eden Enver Aysever'den açıklama geldi.



Ekrem İmamoğlu'nun Cansu Çamlıbel röportajını dikkatle okuyun. O, Özgür Özel'e de meydan okuyan bir röportajdı. Diyordu ki: 'Ben hâlâ adayım. Başka bir aday söz konusu değil.

"ÖZGÜR ÖZEL EKREM İMAMOĞLU'NA GOL ATMIŞTIR"