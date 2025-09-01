Sabiha Gökçen'de yeni rekor: 855 uçuş trafiğiyle tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; günlük uçuş rekoru kırıldı.

31 Ağustos'ta toplamda 855 uçuş trafiğiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş rekoru elde edildi.

BİRÇOK HAVALİMANINI UÇUŞ TRAFİĞİNDE GERİDE BIRAKTI

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 31 Ağustos'ta ulaştığı günlük uçuş rekoruyla birlikte; Viyana Havalimanı, Zürih Havalimanı, Kopenhag Havalimanı, Dublin Havalimanı, Milan-Malpensa Havalimanı, Paris-Orly Havalimanı, Oslo Havalimanı, Lizbon Havalimanı, Manchester Havalimanı ve Berlin Brandenburg Havalimanı gibi birçok uluslararası havalimanlarını uçuş trafiğinde geride bıraktı.

"GÖKYÜZÜNE AÇILAN KAPIMIZDA BİRLİKTE YENİ REKORLARA"

Uçuş rekoru ile ilgili olarak HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı: