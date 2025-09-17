Selçuk Bayraktar: Bizim davamız zulme dur diyecek güce ulaşmak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un açılış programında konuştu.

Bayraktar burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in sadece bir festival değil, asırlardır süren öğrenilmiş çaresizliğe güçlü bir itiraz olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını unutmayarak "Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa, orada artık hiçbir ahlaki ve hukuki sınır kalmamıştır." diyen Bayraktar, bunun tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit olduğunu ifade etti.

"GAZZE'DE BEBEKLER, ÇOCUKLAR, MASUM İNSANLAR KATLEDİLİYOR"

İnsan onurunun hiçe sayıldığı bir çağa tanıklık edildiğini belirten Bayraktar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Dünya, pusulasını yitirmiş bir gemi gibi karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı, teknolojinin gücünün bir tahakküm aracına dönüştüğü, karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz.



Gözlerimizin önünde, modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa, orada artık hiçbir ahlaki ve hukuki sınır kalmamıştır. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit.

"ER YA DA GEÇ İYİLİK BU KÖTÜLÜĞE GALEBE ÇALACAK"

Tüm kalbimle inanıyorum ki, medeniyetimizin bize emrettiği merhamet ve adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde, er ya da geç iyilik bu kötülüğe galebe çalacak.



İyilik muhakkak kazanacak. Tam da bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi, sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir.

"BİZİM DAVAMIZ BU 'ZULME' DUR DİYECEK CAYDIRICI GÜCE ULAŞMAK"

Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bizim davamız, bu zulme 'dur' diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. Bu güç, askeri, ekonomik ve teknolojik üstünlüğün yanında ahlaki üstünlüğü sağlamaktır.



TEKNOFEST kuşağı, sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak, insanlığın onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır.

"TEKNOFEST, TEKNOLOJİYİ TASARLAYAN NESLİN HAYKIRIŞIDIR"

"TEKNOFEST bugünün dünyasının yarışlarına değil, yarının yarışlarına bugünden hazırlanmaktır. Sadece teknolojiyi tüketen değil bizzat tasarlayan bir neslin, 'Biz de varız' diye haykırmasıdır.

Kendi gök kubbemiz altında, kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Şairin de dediği gibi, 'Güneşin doğuşunu bekleyen' bir neslin diriliş muştusudur. İşte bu ruh, bu yıl sınırları aşarak önce Kardeş Vatan'a uzandı."

"YARIŞMALARIMIZA 1,1 MİLYON GENCİMİZ BAŞVURDU"

KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. Oradan Donanmamızla Boğaz'ı selamlayıp, TEKNOFEST Mavi Vatan'da, İstanbul Tersanesi'nde yüz binleri ağırladık.



Şimdi de evimizde, Atatürk Havalimanı'ndayız. TEKNOFEST ruhunun ne kadar büyük olduğunun ispatı, işte bu meydanlardır. Bu ruhun asla sönmeyeceğinin göstergesi, yarışmalarımıza başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ OLMA REKORUNU YENİLEDİK"

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalara değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13'ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla, dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz. Onkolojide 3T Yarışması ile kansere karşı yeni çözümler geliştiren vicdanlı zihinler burada.

Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması ile yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki Yetenek Yarışması ile Milli Teknoloji Hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada.

Bu yıl nice ilklere de imza atıyoruz. İlk kez kurulan TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi'nde, gençlerimizin hayallerini, 100'den fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü'ndeki roket yarışmamızda aynı anda 3 roketin gökyüzüyle buluştuğu o an gibi, tarihe nice notlar düşeceğiz. Fetih 1453 ile şanlı tarihimize dijital bir yolculuk yapacak, Çelik Kubbe sergisi ile vatan semalarını koruyan teknolojiye tanıklık edeceğiz."

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN TEK AMACI TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİ"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek amacının tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak olduğunu söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

Yüksek teknoloji; sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve yeni icatları görmüyoruz. O fikirleri çeliğe, koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri de görüyoruz.



Yarın, bu teknolojileri fabrikalarda üretecek, atölyelerde geliştirecek on binlerce gencimizi görüyoruz. Bu yarışmalardaki her bir proje, yarının dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir.

"NE KADAR SİVİL TEKNOLOJİ VARSA HEPSİ SİLAHA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA"

Tam bağımsızlık mücadelesinin bir cephesinin de dijital dünya olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatan şairimiz, o meşhur dizesinde ne diyordu: 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar'. İşte o canavar, bugün karşımıza dijital bir çehreyle çıkıyor: Tekno-feodalizm. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda.

Sosyal medyasından arama motorlarına, attığımız adımdan damarlarımızdaki nabza kadar sayan bu teknoloji, adeta insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde. TEKNOFEST kuşağı bu dijital tahakküme karşı kendi cevabını verdi: Türkiye’nin sosyal medyası NSosyal'i hayata geçirdi.

NSosyal, herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform. NSosyal, Küresel dijital tekelleşmeye karşı bir itirazdır. NSosyal, dijital dünyamızda saygının, yüz yüze bakar gibi nezaketin, ifade özgürlüğünün buluştuğu yerdir."

"BU ADIM 1,5 YILLIK ÇALIŞMALARIN ESERİ"

Konuşmasında Küre Dijital Ansiklopedi'nin müjdesini veren Bayraktar, şöyle konuştu: