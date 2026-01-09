Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Şeyma Subaşı, savcıya ifade verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alındığında saç ve kan örneği veren Subaşı'nın test sonucu da bugün çıktı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örneği veren Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre Subaşı'nın test sonucunda; kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Subaşı, sonuçları çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

12 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI

Aralarında iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gençer, Ömer Can Kılınç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ahmet Çalışkan, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Rabia Yaman ve Muhammed Zeki Gökay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheliler Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gençer, adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilirken şüpheli Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği talep yönünde 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.